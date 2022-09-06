Еврокомиссия официально разорвала соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и рф — как это повлияет на россиян

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Єврокомісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Про це 6 вересня на прес-конференції заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Юханссон.

У громадян росії не має бути легкого доступу на територію Євросоюзу, і туризм у ЄС не є фундаментальним правом. Єврокомісія сьогодні ухвалила пропозицію повністю призупинити угоду про спрощення візового режиму з росією, — сказала Юханссон.

Єврокомісія очікує, що Рада ЄС протягом тижня затвердить пропозицію щодо припинення угоди, і з 12 вересня між країнами блоку та рф діятиме новий візовий режим.

Держави-члени ЄС уповноважені «ще раз перевірити всі візи, що діють», заявила Йоханссон. За даними Європейської комісії, на 1 вересня в обігу перебувало близько 963 тис. дійсних шенгенських віз для росіян.

Скасування спрощеного режиму означає, що для росіян консульський збір при оформленні шенгенських віз зросте з 35 до 80 євро, а також збільшаться кількість документів, що надаються, терміни оформлення та видачі віз.

У Єврокомісії зазначили, що посилення візового режиму стосується лише туристичних поїздок. При цьому Євросоюз залишається відкритим для певних категорій росіян, зокрема для членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства, наголошується в прес-релізі на сайті комісії.

Угоду про спрощення візового режиму ЄС та рф ухвалили у 2007 році. Однак дію цієї угоди призупинили для російських чиновників, дипломатів та бізнесменів після того, як країна-агресор вдерлася в Україну. Наприклад, Чехія та Польща самостійно припинили видачу віз росіянам, а країни Балтії та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз росіянам в Євросоюз. Однак проти скасування віз громадянам рф виступили Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Нагадаємо, у Державному департаменті США заявили, що Сполучені Штати не підтримують заборону на візи для громадян росії, бо не хочуть закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів.