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Ракурс
Оккупанты попали в школу и жилой дом в Славянске и психбольницу в Краматорске

Оккупанты попали в школу и жилой дом в Славянске и психбольницу в Краматорске (ФОТО, ВИДЕО)

7 сен 2022, 10:52
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У ніч на 7 вересня місто Словʼянськ у Донецькій області зазнало чергових ворожих обстрілів.





Окупанти поцілили у школу та житловий будинок. Під завалами можуть бути люди, повідомила Словʼянська ВЦА.

Тривають рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома. «Радіо Свобода» пише, що під завалами будинку у Словʼянську знайшли трьох людей.

Окупанти поцілили у школу та житловий будинок у Слов'янську

Окупанти поцілили у школу та житловий будинок у Слов'янську

Внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд будинку.

Начальник МВА Вадим Лях розповів, що одне з влучань сталося в мікрорайоні Черевківка. Постраждала школа № 4. А ось другим влучанням у будинку № 43 на вулиці Торській повністю зруйновано один з під’їздів. Вибуховою хвилею пошкоджено і сусідні будівлі.

Окупанти поцілили у школу та житловий будинок у Слов'янську

Крім того, через обстріл у Слов’янську постраждав мікрорайон Хімік. Внаслідок влучання на вулиці Донській пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, а також школа № 9. У будівлях вибиті шибки. Окрім того, вибухом обірвані повітряні електричні мережі.

Окупанти поцілили у школу та житловий будинок у Слов'янську

Крім того, у сусідньому Краматорську окупанти зруйнували будівлю психіатричної лікарні.

Обстріл стався минулої ночі. Обійшлося без жертв, але лікувальна установа серйозно пошкоджена, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Окупанти поцілили у психіатричну лікарню в Краматорську

Окупанти поцілили у психіатричну лікарню в Краматорську

Источник: Ракурс


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