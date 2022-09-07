Окупанти поцілили у школу та житловий будинок у Слов'янську

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У ніч на 7 вересня місто Словʼянськ у Донецькій області зазнало чергових ворожих обстрілів.

Окупанти поцілили у школу та житловий будинок. Під завалами можуть бути люди, повідомила Словʼянська ВЦА.

Тривають рятувальні роботи. Кількість постраждалих наразі невідома. «Радіо Свобода» пише, що під завалами будинку у Словʼянську знайшли трьох людей.

Внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд будинку.



Начальник МВА Вадим Лях розповів, що одне з влучань сталося в мікрорайоні Черевківка. Постраждала школа № 4. А ось другим влучанням у будинку № 43 на вулиці Торській повністю зруйновано один з під’їздів. Вибуховою хвилею пошкоджено і сусідні будівлі.

Крім того, через обстріл у Слов’янську постраждав мікрорайон Хімік. Внаслідок влучання на вулиці Донській пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, а також школа № 9. У будівлях вибиті шибки. Окрім того, вибухом обірвані повітряні електричні мережі.

Крім того, у сусідньому Краматорську окупанти зруйнували будівлю психіатричної лікарні.