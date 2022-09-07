Минобороны поставило точку в истории о военном учете женщин

https://racurs.ua/n174525-minoborony-postavilo-tochku-v-istorii-o-voennom-uchete-jenschin.html

Ракурс

Міністр оборони Олексій Резніков 6 вересня підписав указ про відтермінування на рік (до 1 жовтня 2023 року) взяття жінок окремих професій на військовий облік.

Жодних обмежень для них щодо виїзду за кордон зараз не існує.

За цей час парламент має на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок є винятково добровільним.

Розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, Міноборони підготувало наказ, що відтерміновує на рік взяття на військовий облік жінок низки професій. Очільник відомства Резніков вже підписав цей указ, — написала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Раніше вона заявляла, що Міноборони робить все, щоб з 1 жовтня не було обов’язкового встановлення жінок на облік.

Річ у тім, що цю норму було відстрочено на рік, ви пам’ятаєте, що минулої осені набули чинності певні норми закону. Станом на сьогодні ситуація така: поки що до 1 жовтня це відстрочка, вона взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов’язкової постановки на облік не було", — сказала Маляр.

Водночас вона нагадала, що є певна низка спеціальностей, які були обов’язковими для постановки на облік.

Генштаб називав публічно три спеціальності, у яких має потреу вже зараз: медичні, кухарські, радіоелектроніка. При цьому уряд хоче скоротити перелік військово-облікових професій для жінок.

Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Разом із тим, для Збройних сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій, — заявляла Маляр.

3 червня Кабмін скасував постанову від 1994 року про перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік. 21 січня 2022 року Міністерство оборони підготувало новий наказ про військовий облік для жінок — список професій сильно скоротили.

У новому наказі визначено лише 14 спеціальностей та 6 професій, отримання яких передбачатиме постановку на військовий облік. Вони будуть споріднені зі 100 військово-обліковими спеціальностями. Попередній перелік передбачав 35 професій та понад 200 військово-облікових спеціальностей.