Берлускони видит себя и Меркель посредниками в переговорах с рф - реакция Киева

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Сільвіо Берлусконі, прихильний до воєнного злочинця росії володимира путіна колишній прем'єр-міністр Італії заявив, що хотів би виступити посередником у переговорах між Україною та росією разом з екс-канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

З Меркель я хотів би спробувати переконати та бути посередником, щоб покласти край конфлікту між Україною та росією… Наразі я не бачу жодних економічних втрат для путіна. Мені здається він цілком здатний протистояти санкціям і верхній межі ціни на газ, — цитує слова Берлусконі видання Corriere Della Sera.

В Офісі президента України на таку пропозицію «друга путіна» відповіли, що колишні лідери Рима та Берліна не мають авторитету для подібних переговорів.

Дивні пропозиції певних діячів стати посередниками між Україною та росією варто розглядати як спробу використати тему України для реанімації імені у своїх країнах. Будь-який посередник мусить мати довіру, авторитет, актуальність. Ані Берлусконі, ані Меркель цього точно не мають, — написав у Твіттер радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Берлусконі балотуватиметься до Сенату Італії на парламентських виборах у вересні. Він очолює правоцентристську партію Forza Italia.