Генштаб оценил, сколько граждан беларуси хотят воевать против Украины

https://racurs.ua/n174572-genshtab-ocenil-skolko-grajdan-belarusi-hotyat-voevat-protiv-ukrainy.html

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Генеральний штаб Збройних сил України оцінив, скільки громадян білорусі хочуть воювати проти нашої держави. За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадного генерала Олексія Громова, чисельність білорусів, які хотіли б взяти участь у війні рф проти України, наразі не збільшується.

Російською окупаційною владою робляться певні кроки для того, щоб втягнути білоруський народ в цю загарбницьку війну. Ми відстежуємо ситуацію на наших північних кордонах, на даний час є деяка інформація стосовно бажання або небажання білоруського народу брати участь у планах росії. Але збільшення чисельності населення, яке може взяти участь в агресії на території нашої держави не відстежується, — вказав він під час брифінгу 8 вересня.

Нагадаємо, білорусь 8 вересня розпочала навчання з відпрацювання «бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником». Тренуватимуться сусіди на полігоні поблизу Бреста, а також у Мінській та Вітебській областях. Навчання відбудуться безпосередньо поблизу кордону з Україною. Ймовірно, відпрацьовуватиметься умовне захоплення частини території України. Йдеться про прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей.