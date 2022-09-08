Как жители Балаклеи встречают воинов ВСУ

https://racurs.ua/n174573-kak-jiteli-balaklei-vstrechaut-voinov-vsu-video.html

Ракурс

Місцеві мешканці Балеклії зустрічають своїх визволителів українськими прапорами. Сьогодні з’явилися перші відео зі звільненого Збройними силами України міста. Тим часом воїни ЗСУ продовжують наступ під Харковом.

В Балаклії над адміністрацією піднято прапор України! Розпочинається зачистка міста, — написав 8 вересня народний депутат Юрій Мисягін.

Варто зауважити, що Балаклійська міськрада розташована в західній частині міста, тож вуличні бої ще можуть тривати.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилося відео підняття українського прапора над населеним пунктом Волохів Яр, що на північний схід від Балаклії. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео підняття українського стяга у Борщівці, на схід від Балаклії. Своє скрутне становище визнають воєнні злочинці росії які прогнозують подальший наступ ЗСУ в напрямку Ізюма, де армія рф, ймовірно, потрапила в оперативне оточення.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив звільнення понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. Загальна площа території, повернутої під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямках, становить понад 700 кв. км.