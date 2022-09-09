ВСУ ударили по российским понтонным мостам на Херсонщине. Фото: kherson.org.ua

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Понтонні мости російських окупантів у Херсонській області знову опинилися під обстрілами.

Підрозділи Збройних сил України завдали ударів по понтонній переправі в районі Дар’ївки та наведеному мосту в районі Нової Каховки. Також були знищені 11 загарбників, два танки Т-80, бойова машина десанту та дві самохідні гармати 203 калібру «Піон». Про це 9 вересня оперативне командування «Південь» повідомило у Facebook.

Тим часом начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону заявила, що ЗСУ в південних областях просунулись вглиб позицій ворога до кількох десятків кілометрів. Вона також додала, що нерозголошення назв звільнених населених пунктів зумовлено тим, що ворог продовжує активну діяльність дистанційно.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що в Херсонській області російські окупанти зосереджують свої зусилля на утримані окупованих територій. Зокрема, у Великій Олександрівці загарбники використовують місцеве населення у якості «живого щита». Селище ворог закрив на вʼїзд та виїзд.