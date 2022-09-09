Российские оккупанты бегут с позиций. Фото:

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Масштабні військові втрати російської федерації у війні з Україною позначилися на морально-психологічному стані в підрозділах окупантів.

Російські загарбники відмовляються брати участь у бойових діях, а серед кадрових військових зростають випадки дезертирства. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 9 вересня.

Зазначається, що в районі населеного пункту Бабенківка Друга у Херсонській області окупанти залишили свої позиції. А вороже командування для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції було змушене залучити вертольоти та зброю.

Також розвідка зафіксувала, що Каланчак у напрямку тимчасово окупованого Криму інтенсивно переміщуються автобуси з російськими солдатами без зброї.

Нагадаємо, воєнна розвідка України повідомляла, що російське командування перекинуло підкріплення в Херсонську область, але новачки відмовляються брати участь у боях.

А в Харківській області бійці 202-го окремого мотострілецького полку рф покинули позиції та перемістились у найближчу лісосмугу. Залишившись без командирів та зв’язку, окупанти телефонують рідним й просять їх зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі.