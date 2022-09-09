Армия Украины ликвидировала значительное количество врагов. Фото: Генштаб

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Українська армія продовжує не лише успішно відбивати ворожі атаки на низці ділянок фронту, але й продовжує завдавати потужних ударів по позиціях росіян.

Так, Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне. А українська авіація завдала понад 10 ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби ППО та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 9 вересня.

За поточну добу ворог завдав більше 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об'єктах на території України. Внаслідок обстрілів постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області. На Харківщині під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка.

На Слов’янському напрямку ворог вів вогонь у районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського, а на Краматорському напрямку — неподалік Богородичного, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар'ївки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе, а на Авдіївському напрямку гатили в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків.

Ворожі обстріли були зафіксовані неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки на Новопавлівському напрямку. Райони Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя були обстріляні на Запорізькому напрямку.

У Генштабі додали, що на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, українська армія звільнила від російських окупантів село Волохів Яр, що розташоване у Чугуївському районі на північ від міста Балаклія Харківської області. У населеному пункті, який раніше контролював ворог, вже підняли український жовто-синій прапор.