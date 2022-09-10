В россии жалуются, что ВСУ забрали их военную технику в Белгородской области. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n174635-rossiyane-jaluutsya-chto-vsu-zabrali-ih-voennuu-tehniku-v-belgorodskoy-oblasti.html

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«Російський» ленд-ліз набирає обертів — російські пропагандисти заявляють про «крадіжку» їхньої військової техніки на території рф.

Представники окупантів у соціальних мережах пишуть, що українські військові заїхали на територію бєлгородській області, забрали декілька одиниць російської техніки та відійшли назад у Харківську область. Про це повідомляє Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами».

Тим часом у мережі з’явилося відео, як у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області військові скинули російський триколор, що окупанти вивісили на одній з будівель. Це місто знаходиться всього за 7 км від держкордону з росією.

Ще позавчора, 8 вересня, так звана окупаційна влада Харківської області заявляла, що переїжджає до Вовчанська з Куп’янська. Однак 10 вересня стало відомо, що російські військові покидають Вовчанськ, тому і сама «адміністрація» виїжджає до Бєлгорода.

Таку заяву зробив депутат від «единой россии» євген євтушенко. Окупанти також заявили, що філіали так званої адміністрації Харківської області будуть функціонувати у курську, якутську та інших російських містах.

Нагадаємо, на Харківському напрямку Збройні сили України захопили російську новітню модернізацію 152-мм САУ Мста-СМ2. Росіяни кидають техніку, тікаючи від української армії.