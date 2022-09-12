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ВСУ разбили российскую бригаду морской пехоты. Фото: Генштаб

Украинские военные нанесли сокрушительные потери бригаде морской пехоты рф

12 сен 2022, 08:50
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Збройні сили України майже повністю знищили бригаду морської піхоти збройних сил рф.





Сили оборони провели вдалу військову операцію на Херсонському напрямку, а російські війська зазнали значних втрат у живій силі. Так, 810-та окрема бригада морської піхоти з пунктом постійної дислокації в місті Севастополі втратила майже 85% особового складу. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 12 вересня.

Після нищівної поразки у решти окупантів спостерігається вкрай низький морально-психологічний стан. Російські військові відмовляються знову воювати з українською армією.

Нагадаємо, лише за минулу добу, 11 вересня, ЗСУ та інші Сили оборони зуміли витіснити окупантів з понад 20-ти населених пунктів. У Генштабі повідомляли, що російські війська спішно кидають свої позиції та тікають.

Источник: Ракурс


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