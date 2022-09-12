ВСУ за сутки вытеснили оккупантов из более 20 населенных пунктов. Фото:

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Збройні сили України продовжують звільняти від російських загарбників населені пункти в Харківській та Донецькій областях.

У ході відступу війська країни-агресора спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації. Вчора, 10 вересня, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та машини з Великого Бурлука та Дворічної Харківської області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 12 вересня.

Також російські військові з родинами залишили місто Сватове в Луганській області. Там залишилися лише представники так званої народної міліції ЛНР із числа місцевих жителів.

Загалом, 10 вересня, Сили оборони зуміли витіснити ворога з понад 20 населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.

Українська авіація за минулу добу уразила взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс. Також вчора було знищено дрон «Орлан-10», одну ракету Х-59, чотири ракети «Калібр» та п’ять ракет Х-101.

Нагадаємо, 11 вересня у Головному управлінні розвідки заявляли, що російські військові після серії поразок від українських Сил Оборони знову змінили командування західного угруповання зс рф.