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Разведка раскрыла, кого Кремль собрал на очередную ротацию армии рф в Украине

Разведка раскрыла, кого Кремль собрал на очередную ротацию армии рф в Украине

12 сен 2022, 15:59
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Чергова ротація окупантів складатиметься переважно з жителів далекого сходу рф та Камчатки. За задумом — вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період, повідомило 12 вересня Головне управління розвідки Міноборони.





Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту.

Є інформація, що кремлівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат. Як кажуть самі «новобранці», «нам за все життя стільки не заробити, — зазначає ГУР.

Втім, цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки, вони майже нічого не знають, як реально розгортаються бойові дії в Україні.

Також, за даними воєнної розвідки, в рф оголосили про збір коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який перебуває в Україні. Офіційний кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.

Источник: Ракурс


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