Запланированные отправки солдат на войну отменяют в рф - названа причина

https://racurs.ua/n174748-zaplanirovannye-otpravki-soldat-na-voynu-otmenyaut-v-rf-nazvana-prichina.html

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Військові частини росії скасовують відправлення на війну в Україну своїх підрозділів через масові відмови особового складу брати участь у бойових діях. Про це 14 вересня повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, військовослужбовців п’ятої окремої танкової бригади 36-ї армії з Улан-Уде, які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь у війні проти України, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг (вислуги років, статусу ветерана тощо).

Особовому складу бригади, який зараз перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами (смерть близьких родичів).

Українська розвідка також вказує на катастрофічну нестачу солдат у підрозділах, які вже беруть участь у війні на території України. Командування окупаційних військ наказало цілеспрямовано спрощувати діагнози пораненим у шпиталях, не проводити раніше заплановані операції та пропонувати їм повернутися на війну. Лікарям «рекомендують» надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки по закінченню «спецоперації» або за дозволом командира пацієнта.