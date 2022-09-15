Как горит техника россиян на юге Украины показала СБУ

https://racurs.ua/n174805-kak-gorit-tehnika-rossiyan-na-uge-ukrainy-pokazala-sbu-video.html

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Повномасштабна війна росії проти України триває. Водночас Збройні сили України разом з іншими підрозділами, зокрема Центром спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів (ЦСО «А»), продовжують виявляти та знищувати позиції воєнних злочинців рф.

Техніка окупантів палає і на півдні! Під час аеророзвідки бійці ЦСО «А» СБУ виявили позиції російських БМД та МТЛБ. Тож влучно відпрацювали по них кумулятивними зарядами з безпілотника, — йдеться у повідомленні української спецслужби в Телеграм.

Як наслідок, ворожа техніка швидко перетворилася на металобрухт.