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Ракурс
Як палає техніка росіян на півдні України показала СБУ

Як палає техніка росіян на півдні України показала СБУ (ВІДЕО)

15 вер 2022, 20:55
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Повномасштабна війна росії проти України триває. Водночас Збройні сили України разом з іншими підрозділами, зокрема Центром спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів (ЦСО «А»), продовжують виявляти та знищувати позиції воєнних злочинців рф.





Техніка окупантів палає і на півдні! Під час аеророзвідки бійці ЦСО «А» СБУ виявили позиції російських БМД та МТЛБ. Тож влучно відпрацювали по них кумулятивними зарядами з безпілотника, — йдеться у повідомленні української спецслужби в Телеграм.

Як наслідок, ворожа техніка швидко перетворилася на металобрухт.

Джерело: Ракурс


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