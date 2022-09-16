Дырявый плот с вещами моряков из крейсера «Москва» найден в море

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Ракурс

Дірявий пліт з речами російських моряків із затонулого крейсера «Москва» знайшли у Чорному морі. Знахідку виявило цивільне судно. Рятувальний пліт був розрахований на 20 осіб.

Про це 16 вересня повідомляє Державна прикордонна служби України.

Плавзасіб, який тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів, виявили у Чорному морі. На плоту було зламане, пошкоджене корозією весло, балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів. На жилетах та одностроях були бойові номери, — додали в ДПСУ.

За словами прикордонників, це свідчить про недбальство російського військового керівництва.