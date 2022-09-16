Оккупанты ударили по Кривому Рогу

https://racurs.ua/n174824-okkupanty-udarili-po-krivomu-rogu.html

Ракурс

Армія росії приблизно о 13.00 16 вересня вдарила ракетами по Кривому Рогу. Впродовж останніх кількох днів воєнні злочинці рф активно обстрілюють місто.

Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Мешканців міста закликають залишатися в укриттях, а також не знімати та не викладати у соцмережі наслідки обстрілів. Окрім цього, Повітряне командування «Схід» повідомило про роботу ППО над Дніпром.

Цього разу росіяни поцілили ракетами по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Йдеться про серйозні руйнування гідротехнічних споруд. Зараз рятувальники та аварійні служби ліквідовують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, 14 вересня окупанти випустили близько восьми крилатих ракет по Кривому Рогу. Цілили в гідротехнічні споруди. Президент Зеленський заявив, що росія ударом по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу хотіла затопити місто. Упродовж 15 вересня росіяни двічі за день завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство та по гідротехнічних спорудах.