Оккупанты атаковали Константиновку. Фото: Павел Кириленко в Facebook

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Місто Костянтинівка Донецької області у суботу, 17 вересня, було обстріляне російськими загарбниками.

Зараз відомо, що щонайменше п’ятеро осіб дістали поранення. Серед постраждалих — дитина. Місто в Краматорському районі, знаходиться доволі віддалено від лінії фронту, однак окупанти регулярно завдають по ньому ударів. Про це глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.

Очільник ОВА закликав усіх цивільних евакуюватися з Донецької області, особливо родини з дітьми, літніх людей та осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, російські загарбницькі війська сьогодні, 17 вересня, обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок прильотів щонайменше троє людей дістали поранення.

Крім того, російські воєнні злочинці обстріляли Слов’янську теплоелектростанцію, після чого на території ТЕЦ спалахнула пожежа.