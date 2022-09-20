В Москве начался обвал биржи после сообщений о «референдумах» и появлении «мобилизации» в уголовном кодексе рф

https://racurs.ua/n174951-v-moskve-nachalsya-obval-birji-posle-soobscheniy-o-referendumah-i-poyavlenii-mobilizacii.html

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Котирування цінних паперів на Московській біржі різко пішли вниз після повідомлень про проведення «референдумів» до фейкових угруповань днр і лнр та рішення держдуми додати до Кримінального кодексу рф поняття «мобілізація» та «військовий стан».

По обіді 20 вересня індекс Мосбіржі знизився на 7,54% до 2247,2 пункту, індекс РТС впав на 7,44% до 1177,99 пункту. Згодом частину втрат індекси відіграли, але залишалися на мінімальних рівнях за останні тижні.

Нагадаємо, сьогодні у держдумі рф заявили, що підтримають «референдуми» в «ДНР» та «ЛНР».

Українська розвідка не виключає, що російська пропаганда готує громадян рф до мобілізації на війну з Україною, бо Кремль таки почав активно протягувати тему із «референдумами» на окупованих територіях.

Якщо росія «приєднає" до себе області, де йдуть бойові дії з іншою державою — це означає, що в їх країні війна.

Отож, «спеціальну воєнну операцію» можна буде закінчувати, і починати війну, разом з проведенням мобілізації і використанням тактичної ядерної зброї для захисту «території росії». Дуже підвищилася мобілізаційна інформаційна риторика в росії… Не виключено, що в росії є підтримка загальної мобілізації. Буде формуватися «громадська думка», і зробити це буде набагато простіше, ніж на теперішньому етапі. Водночас оголошення загальної мобілізації буде значним ударом по режиму Путіна, тому що означатиме визнання, що так звана «спеціальна операція» не досягла результату і те, що йде реальна війна. Тому оголошення загальної мобілізації буде лише на руку Україні, тому що протестні настрої в росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче. Оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни, — сказав представник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Kyiv Post.

Нагадаємо, рашисти на тимчасово окупованій Херсонщині хочуть негайно провести так званий «референдум» щодо визнання області «суб'єктом рф». Про це 20 вересня, повідомляє російське агентство РІА «Новости» з посиланням на так звану «громадську раду Херсонської області».

19 вересня аналогічні заяви пролунали від «громадських рад» тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини.

В Офісі президента України вже відреагували на такі дії рашистів. Менш як через годину услід за так званою лнр, про наміри провести у тих же датах референдум заявили у фейковій днр.