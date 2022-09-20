Оккупанты Запорожья ввели обязательные пропуска для сообщения с контролируемыми Украиной регионами

https://racurs.ua/n174956-okkupanty-zaporojya-vveli-obyazatelnye-propuska-dlya-soobscheniya-s-kontroliruemymi-ukrainoy.html

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В окупованій московитами частині Запорізької області з початку жовтня запровадять обов’язкові перепустки для в’їзду та виїзду з території, контрольованої Україною.

Про це 20 вересня повідомив колаборант — голова призначеної російськими нацистами окупаційної адміністрації регіону євген балицький у своєму телеграм-каналі.

З 1 жовтня 2022 року всі переміщення через КПП «Васильківка» проводяться виключно за перепустками, які оформлюються за письмовою заявою, — йдеться у повідомленні.

Балицький додав, що заява на виїзд подається особисто, а заяву для в’їзду подає сторона, що приймає.

Раніше окупаційна влада ввела повну заборону на в’їзд автомобілів з комерційними вантажами з території, яку контролює Україна. Причиною балицький називав «часті випадки перевезення контрафактних товарів».

Нагадаємо, що сьогодні він підписав розпорядження про проведення так званого «референдуму» щодо приєднання до рф. Окупанти планують й у цьому регіоні голосування на 23−27 вересня — це ті самі дати, що й у фейкових угрупованнях днр і лнр та на частині окупованої Херсонської області.