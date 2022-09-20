На оккупированном Запорожье россияне устроят обход квартир с полицией для голосования на «референдуме»

https://racurs.ua/n174960-na-okkupirovannom-zaporoje-rossiyane-ustroyat-obhod-kvartir-s-policiey-dlya-golosovaniya.html

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Під час референдуму про приєднання до росії в окупованій Запорізькій області влаштують поквартирний обхід.

Про це в ефірі російського пропагандистського телеканалу «Росія 24» повідомив голова призначеної рф окупаційної адміністрації регіону євген балицький.

РБК пише, що в тимчасово окупованих регіонах Запоріжжя росіяни планують почати незаконний референдум з п’ятниці, 23 вересня,.

Відбуватиметься рознесення по людях, які мешкають на території Запорізької області, звільненої від нацизму, за адресами. До багатьох приходитиме наша бригада людей, яка складатиметься з членів комісії, звичайно, у супроводі поліцейських, щоб не було інцидентів, і людям пропонуватиметься поадресно проголосувати, — цитують росЗМІ балицького.

Він пояснив таку методику «турботою про безпеку».

Таким чином ми захищаємо жителів від скупчень у місцях, по яких нацисти можуть завдати ракетного удару або закласти вибухові пристрої, — заявив гауляйтер Запоріжжя.

Ті, хто з якоїсь причини не проголосує під час обходу, зможуть це зробити на виборчих дільницях, додав ватажок окупантів у Запорізькій області.

19 вересня у самопроголошених днр і лнр, а 20 вересня — в окупованих Запорізькій та Херсонській областях заявили про плани провести «референдуми щодо приєднання до росії». Вони відбудуться 23−27 вересня.

Українська влада заявила, що «референдуми» не завадять спробам деокупувати захоплені території. Віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україна Ірина Верещук закликала мешканців окупованих областей «не подаватися на залякування та шантаж» та не брати участь у «референдумах».

Російский цвк організує на територіїр Росії «десятки» виборчих дільниць для голосування на референдумах самопроголошених днр, лнр, а також Запорізької та Херсонської областей.

Інформацію про голосування на території росії підтвердив ватажок так званої днр денис пушилін.

Глава фейкового угруповання додав, що так зване «голосування» у самій днр буде багатоденним. Його проведуть поза виборчими дільницями — у громадських місцях, і лише один день на кожній з дільниць, щоб «ті, кому зручно, могли прийти та проголосувати там».

Крім цього, пушилін заявив, що у «референдумі» зможуть взяти участь так звані військовослужбовці днр.

Нагадаємо, що проведення так званих «референдумів» про приєднання до рф у самопроголошених лнр і днр, а також в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей заплановано на 23−27 вересня.