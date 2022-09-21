Россияне запланировали протест против мобилизации. Фото: dialog.ua

https://racurs.ua/n174979-net-mogilizacii-akciu-protesta-protiv-mobilizacii-anonsirovali-v-rf.html

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Акції протесту проти мобілізації анонсували в російській федерації на середу, 21 вересня.

Росіян закликають виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції «Ні могилізації!» запланований сьогодні, 21 вересня, о 19.00 за місцевим часом. Про це повідомляє рух «Весна» у Twitter.

Щойно володимир путін оголосив часткову мобілізацію в росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків — наших батьків, братів і чоловіків — будуть кинуті в м’ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері і діти проливатимуть сльози? За палац путіна?, — йдеться у повідомленні.

Невдоволеність громадян рф росте й соціальних мережах. Росіяни виступають проти часткової мобілізації, про це вони масово пишуть у пабліках та телеграм-каналах.

У москві вже готуються розганяти неугодний диктатору путіну мітинг. Як пише телеграм-канал Baza, московських поліцейських, у тому числі 1-ї та 2-ї спеціальні полки, по тривозі збирають до 14.00. Усі співробітники повинні бути в касках, зі щитами та кийками.

Нагадаємо, 20 вересня на тлі останніх новин про мобілізацію в рф різко зросли запити до Google (Гугл) «як виїхати з росії» та «відстрочка від армії». А 21 вересня, після оголошенням путіном загальної мобілізації, росіяни розкупили всі прямі авіаквитки на сьогоднідо Стамбулу, Тбілісі та Єревану.