Зэки и бездомные навоевались - теперь россия собирается отправить в Украину гастарбайтеров

https://racurs.ua/n174957-zeki-i-bezdomnye-navoevalis-teper-rossiya-sobiraetsya-otpravit-v-ukrainu-gastarbayterov.html

Ракурс

Влада Москви розгортає повноцінну інфраструктуру для наймання іноземних громадян на військову службу. Мер столиці рф Сергій Собянін пообіцяв, що іноземці, які уклали річний контракт на службу в зс рф, зможуть отримати громадянство в спрощеному порядку.

Про це повідомив мер Москви та член партії «Единая Россия» Сергій Собянін.