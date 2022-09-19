путин все больше полагается на добровольцев, а не на подразделения армии рф

https://racurs.ua/n174917-putin-vse-bolshe-polagaetsya-na-dobrovolcev-a-ne-na-podrazdeleniya-armii-rf-isw.html

Ракурс

Президент росії володимир путін все більше покладається на нерегулярні добровольчі сили, а не на звичайні частини та з'єднання російської армії.

До такого висновку дійшли фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW).

Тим часом 19 вересня голова Північної Осетії сергій міняйло заявив про формування третього добровольчого батальйону для відправлення на війну в Україну. Наразі у війні вже беруть участь загони «Аланія» та «Осетія».

У новій доповіді ISW йдеться про те, що після поразки в Харківській області путін почав діяти в обхід російського вищого військового командування. Погіршення відносин Кремля з військовим командуванням та міноборони пояснює, чому президентська адміністрація почала звертати більше уваги на вербування погано підготовлених добровольців до спеціальних нерегулярних підрозділів і не намагається залучити армійські резерви.

ISW з посиланням на військових блогерів також зазначає, що в росії розпочали процес формування та укомплектування вже 4-го армійського корпусу. Йдеться, як і у випадку з 3-м корпусом, суто про добровольців.

Підвищена увага Кремля до формування нерегулярних частин, на думку авторів доповіді, викликає критику відставних російських офіцерів. Вони вважають, що створення таких спеціальних підрозділів призведе лише до напруги та відсутності згуртованості між російськими силами.

Також аналітики ISW вважають, що професійні військовослужбовці зіштовхнуться із поведінковими проблемами серед завербованих ув’язнених. Як показує практика, формування нерегулярних, поспіхом навчених підрозділів додає мало бойової сили російської армії. Зокрема, «добровольчий» 3-й армійський корпус не зміг нічого змінити під час контрнаступу українських сил у Харківській області.

«Ракурс» також писав про залучення ув’язнених за кримінальними статтями росіян до бойових дій окупаційної армії в Україні, а відео з керівником найманців ПВК «Вагнера» умисно злили в мережу. На ньому пригожин агітує рецидивістів їхати воювати в Україну.