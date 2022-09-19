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Ракурс
No pasaran – украинским детям в Испании выдали дневники с российским Крымом

No pasaran — украинским детям в Испании выдали дневники с российским Крымом (ФОТО)

19 сен 2022, 12:59
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Українським дітям в Іспанії видали щоденники, у яких на форзаці зображена карта Європи з російським Кримом.





Про цей випадок «Ракурс» дізнався від однієї з родин, що виїхали до Іспанії після початку масштабного вторгнення росії в Україну.

У одній з середніх шкіл Іспанії Аліканте (Валенсійська громада — Comunitat Valenciana) учні отримали шкільні щоденники з неправильною політичною картою Європи.

На ній український півострів Крим показаний зеленим кольором — як частина терористичної федерації.

No pasaran - українським дітям в Іспанії видали щоденники з російським Кримом, фото - "Ракурс"

Діти навчаються з такими щоденниками в навчальному закладі IES MARE NOSTRUM.

No pasaran - українським дітям в Іспанії видали щоденники з російським Кримом, фото - "Ракурс"

Батьки українських дітей щиро сподіваються, що такі знання з географії та історії — не є принциповою позицією видавця або Міністерства освіти Іспанії. Водночас вони наголосили, що очікують на відповідну реакцію українських дипломатів.

«Ракурс» закликає школярів та їхніх батьків в країнах Європи та світу, куди вони змушені виїхати через напад рф на Україну, реагувати на подібні приклади і надсилати нашій редакції навчальні посібники чи іншу друковану продукцію з неправильно вказаними кордонами України.

Водночас в Іспанії люди щиро підтримують українців — нам важко було таке уявити раніше. Вчора йшли містом ходою з прапором. Люди в кафешках вставали та плескали, — розповіли співрозмовники «Ракурса», які й надіслали нам ганебний щоденник зі школи в Аліканте.

Источник: Ракурс


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