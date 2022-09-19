No pasaran - українським дітям в Іспанії видали щоденники з російським Кримом

https://racurs.ua/ua/n174916-no-pasaran-ukrayinskym-dityam-v-ispaniyi-vydaly-schodennyky-z-rosiyskym-krymom-foto.html

Ракурс

Українським дітям в Іспанії видали щоденники, у яких на форзаці зображена карта Європи з російським Кримом.

Про цей випадок «Ракурс» дізнався від однієї з родин, що виїхала до Іспанії після початку масштабного вторгнення росії в Україну.

У одній з середніх шкіл Іспанії Аліканте (Валенсійська громада — Comunitat Valenciana) учні отримали шкільні щоденники з неправильною політичною картою Європи.

На ній український півострів Крим показаний зеленим кольором — як частина терористичної федерації.

Діти навчаються з такими щоденниками в навчальному закладі IES MARE NOSTRUM.

Батьки українських дітей щиро сподіваються, що такі знання з географії та історії — не є принциповою позицією видавця або Міністерства освіти Іспанії. Водночас вони наголосили, що очікують на відповідну реакцію українських дипломатів.

«Ракурс» закликає школярів та їхніх батьків в інших країнах Європи та світу, куди вони змушені виїхати через напад рф на Україну, реагувати на подібні приклади і надсилати нашій редакції навчальні посібники чи іншу друковану продукцію з неправильно вказаними кордонами України.