В‘язні та безхатьки навоювалися - тепер росія збирається відправити в Україну гастарбайтерів

https://racurs.ua/ua/n174957-v-yazni-ta-bezhatky-navouvalysya-teper-rosiya-zbyraietsya-vidpravyty-v-ukrayinu-gastarbayteriv.html

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Влада Москви розгортає повноцінну інфраструктуру для наймання іноземних громадян на військову службу. Мер столиці рф Сергій Собянін пообіцяв, що іноземці, які уклали річний контракт на службу в зс рф, зможуть отримати громадянство в спрощеному порядку.

Про це повідомив мер Москви та член партії «Единая Россия» Сергій Собянін.