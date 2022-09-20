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В‘язні та безхатьки навоювалися - тепер росія збирається відправити в Україну гастарбайтерів
В‘язні та безхатьки навоювалися — тепер росія збирається відправити в Україну гастарбайтерівhttps://racurs.ua/ua/n174957-v-yazni-ta-bezhatky-navouvalysya-teper-rosiya-zbyraietsya-vidpravyty-v-ukrayinu-gastarbayteriv.htmlРакурс
Влада Москви розгортає повноцінну інфраструктуру для наймання іноземних громадян на військову службу. Мер столиці рф Сергій Собянін пообіцяв, що іноземці, які уклали річний контракт на службу в зс рф, зможуть отримати громадянство в спрощеному порядку.
Про це повідомив мер Москви та член партії «Единая Россия» Сергій Собянін.
Нещодавно державна дума терористичної федерації ухвалила закон про спрощення отримання російського громадянства.
У Москві діє міграційний центр «Сахарово» — єдине вікно для розв’язання питань трудової зайнятості мігрантів. Найближчим часом уряд столиці рф розгорне в «Сахарово» повноцінну інфраструктуру для пошуку іноземних громадян, які готові піти на військову службу.
Собянін пообіцяв, що міські служби зроблять все необхідне, щоб укладання контрактів було максимально зручним.
Раніше для отримання російського громадянства іноземці мали відслужити за військовим контрактом не менше трьох років. Тепер у росії переписали закон: тривалість першого контракту для іноземців, які йдуть служити у статусі солдата, матроса, сержанта чи старшини, скорочують із п’яти років до одного.
«Ракурс» писав, що росія в обхід російського законодавства вербує ув’язнених на війну в Україні. Нещодавно у відкритому доступі з’явилося відео із власником найманців «ПВК Вагнера», «кухарем путіна» євгеном пригожиним — він особисто виступає перед злочинцями.
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