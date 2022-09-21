Херсонская ОВА просит мужчин эвакуироваться из-за мобилизации рф

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Ракурс

Війна росії проти України триває. Водночас у зв’язку з оголошенням воєнним злочинцем рф володимиром путіним «часткової мобілізації» в росії Херсонська ОВА закликає мешканців тимчасово окупованих районів області терміново евакуюватися.

Як повідомив у Телеграм очільник Херсонської обладміністрації Ярослав Янушевич, українська влада готова допомогти громадянам з евакуацією.

У зв’язку із останніми подіями та заявами керівництва росії щодо проведення псевдореферендуму та оголошення «часткової мобілізації», хочу вкотре звернутися до херсонців, які залишаються в окупації, — евакуюйтеся. Існує великий ризик, що так звана «часткова мобілізація» відбуватиметься і на окупованих територіях, — написав керівник ОВА.

Він наголосив, що в особливій групі ризику перебувають ті чоловіки, які з різних причин були вимушені взяти російські паспорти або надати окупанту свої персональні дані.

Янушевич поінформував, що ті, хто не має можливості евакуюватися самостійно, можуть зателефонувати за номером 0800330951 або написати у чат-бот. Потребуючим нададуть алгоритм евакуації, допоможуть та забезпечать підтримку після виїзду з окупації.

Нагадаємо, раніше сьогодні терміново виїхати із захоплених росіянами територій, аби проти волі не потрапити до армії рф, закликав чоловіків призовного віку міський голова Мелітополя Іван Федоров. На Запоріжжі ситуація ускладнюється тим, що загарбники заборонили з 1 жовтня виїзд з підконтрольних їм територій без спецперепусток.