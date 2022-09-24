Защитники Украины уничтожили уже более 56 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n175074-240-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 56,3 тис. осіб.

За добу цей показник зріс на 240 осіб. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 262 танки;

4 тис. 807 бойових броньованих машин;

1 тис. 361 одиницю артилерійських систем;

327 одиниць РСЗВ;

170 одиниць засобів ППО;

255 літаків;

220 гелікоптерів;

956 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

240 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 681 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

126 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.