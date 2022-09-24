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Захисники України знищили вже понад 56 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

240 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

24 вер 2022, 09:57
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 56,3 тис. осіб.





За добу цей показник зріс на 240 осіб. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 262 танки;
  • 4 тис. 807 бойових броньованих машин;
  • 1 тис. 361 одиницю артилерійських систем;
  • 327 одиниць РСЗВ;
  • 170 одиниць засобів ППО;
  • 255 літаків;
  • 220 гелікоптерів;
  • 956 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 240 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 681 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 126 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Джерело: Ракурс


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