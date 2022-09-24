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Захисники України знищили вже понад 56 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
240 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n175074-240-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 56,3 тис. осіб.
За добу цей показник зріс на 240 осіб. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 262 танки;
- 4 тис. 807 бойових броньованих машин;
- 1 тис. 361 одиницю артилерійських систем;
- 327 одиниць РСЗВ;
- 170 одиниць засобів ППО;
- 255 літаків;
- 220 гелікоптерів;
- 956 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 240 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 681 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 126 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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