В Украине уже более 390 детей стали жертвами российского вторжения, фото: News Fromt

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В Україні вже щонайменше 1 тис. 164 дитини постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

З них 391 дитина загинула та понад 773 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 400;

Харківській області — 231;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 72;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 61;

Херсонській області — 55;

Запорізькій області — 47;

Дніпропетровській області — 26.

Зокрема, зафіксовано, що 23 вересня внаслідок обстрілу рашистами села Подоли Куп’янського району Харківської області поранено двох дівчаток віком сім та 10 років.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.