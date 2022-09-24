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Ракурс
В Україні вже понад 390 дітей стали жертвами російського вторгнення, фото: News Fromt

Двох дітей було поранено внаслідок російського обстрілу Харківщини — Офіс генпрокурора

24 вер 2022, 11:35
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В Україні вже щонайменше 1 тис. 164 дитини постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

З них 391 дитина загинула та понад 773 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 400;
  • Харківській області — 231;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 72;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Херсонській області — 55;
  • Запорізькій області — 47;
  • Дніпропетровській області — 26.

Зокрема, зафіксовано, що 23 вересня внаслідок обстрілу рашистами села Подоли Куп’янського району Харківської області поранено двох дівчаток віком сім та 10 років.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Джерело: Ракурс


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