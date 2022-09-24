Двох дітей було поранено внаслідок російського обстрілу Харківщини — Офіс генпрокурораhttps://racurs.ua/ua/n175077-dvoh-ditey-bulo-poraneno-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-harkivschyny-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні вже щонайменше 1 тис. 164 дитини постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
З них 391 дитина загинула та понад 773 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 400;
- Харківській області — 231;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 72;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Херсонській області — 55;
- Запорізькій області — 47;
- Дніпропетровській області — 26.
Зокрема, зафіксовано, що 23 вересня внаслідок обстрілу рашистами села Подоли Куп’янського району Харківської області поранено двох дівчаток віком сім та 10 років.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2,5 тис. закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.