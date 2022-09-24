В Крыму крымским татарам массово раздают повестки. Фото:

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Ракурс

Кримським татарам в окупованому Криму російські загарбники масово роздають повістки.

Розпочата агресорами мобілізаційна кампанія на півострові торкається перш за все корінних жителів. З усіх вручених повісток 80% отримали саме представники киримли. Людей забирають просто з домівок у військкомати. Про це 24 грудня повідомляє правозахисна група «КримSOS».

Всі чоловіки ходять чорні. Ніхто не хоче брати участь у війні проти своєї країни, їхати та вбивати українців, — наголошують правозахисники.

Чоловіки масово залишають Крим, бо не мають бажання воювати за путіна. Люди прямують у найближчі прикордонні країни з росією — Грузію, Казахстан, Вірменію та Білорусь.

Правозахисники переконані, що мобілізація кримських татар може призвести до геноциду, бо кремль цілеспрямовано нищить корінний народ України, кинувши їх на війну проти власної держави. Фахівці підрахували, що саме кримські татари отримали майже 90% повісток у Криму.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські загарбники на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже вручають повістки про мобілізацію чоловікам призовного віку, котрі відмовились від українського громадянства та отримали російські паспорти.

Джерело: «Крим SOS»