Иран отреагировал на заявления Украины о беспилотниках для россии

Иранские беспилотники «Шахид». Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n175084-iran-otreagiroval-na-zayavleniya-ukrainy-o-bespilotnikah-dlya-rossii.html

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Іран відкинув звинувачення України щодо продажу дронів-камікадзе для російської федерації.

У Тегерані шкодують про погіршення дипломатичних відносин між Іраном та Україною. Заявляють, що «це рішення ґрунтується на непідтверджених повідомленнях та викликане створенням медійного простору іноземними сторонами». Таку заяву зробила прес-секретар іранського Міністерства закордонних справ Насер Канані, передає Tasnim.

Дипломати наголосили, що нібито дотримувалися нейтралітету у війні російської федерації проти України. Запевнили, що їхній міністр провів низку зустрічей із російським главою мзс сергієм лавровим, щоб «допомогти вирішити кризу».

Іранська сторона також порадила Україні «впливу третіх країн». На їхню думку, ці країни начебто хочуть зруйнувати відносини між двома країнами.

Як відомо, останнім часом російські загарбники почали активно використовувати іранські безпілотники. Хоч підрозділи ЗСУ й збивають ворожі дрони, але вони все ж створюють серйозні проблеми.

Нагадаємо, що Україна видворила іранського посла через військову підтримку російської армії й постачання дронів для окупантів. Тим часом Ізраїль дозволив передати Україні передове обладнання для боротьби з безпілотними літальними апаратами іранського виробництва.

Джерело: Tasnim