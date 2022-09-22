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Ракурс
Ізраїль дозволив передати Україні системи проти іранських дронів-камікадзе - ЗМІ

Ізраїль дозволив передати Україні системи проти іранських дронів-камікадзе — ЗМІ

22 вер 2022, 18:40
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Ізраїль дозволив передати Україні передове обладнання для боротьби з безпілотними літальними апаратами, яке може використовуватися проти дронів-камікадзе іранського виробництва, що Тегеран поставляє росії для війни в Україні.





Київ раніше попросив Єрусалим поділитися будь-якими розвідувальними даними про співпрацю росії та Ірану, пише видання Axios.

Останнім часом на фронті росіяни активно використовують іранські безпілотники — вони створюють серйозні проблеми для Збройних сил України. Спеціальний представник України на Близькому Сході Максим Субх повідомив, що Україна хоче створити «діалоговий канал» з Ізраїлем з питань Близького Сходу, щоб обмінюватися інформацією, розвідданими та координувати позиції.

Джерело: Ракурс


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