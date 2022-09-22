Наймолодший захисник «Азовсталі» і медик “Пташка” зустрілися з рідними

https://racurs.ua/ua/n175027-naymolodshyy-zahysnyk-azovstali-i-medyk-ptashka-zustrilysya-z-ridnymy-foto.html

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Визволені з полону герої «Азовсталі» зустрілися з рідними. Зокрема, прес-офіцер та фотограф з «Азовсталі» Дмитро Козацький вперше побачив рідних після звільнення з російського полону. Фотографії опублікувала його сестра в Instagram.

Також вона показала фото з парамедиком Катериною Поліщук з позивним «Пташка».

Окрім цього, з полону воєнних злочинців рф також вдалося звільнити наймолодшого захисника «Азовсталі» — 19-річного парамедика Назарія Гринцевича з позивним «Грінка». У коментарі «Суспільному» його мама Маріанна Колос розповіла про першу розмову з сином, починаючи з 17 травня.