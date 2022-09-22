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Ракурс
Наймолодший захисник «Азовсталі» і медик “Пташка” зустрілися з рідними

Наймолодший захисник «Азовсталі» і медик Пташка зустрілися з рідними (ФОТО)

22 вер 2022, 18:22
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Визволені з полону герої «Азовсталі» зустрілися з рідними. Зокрема, прес-офіцер та фотограф з «Азовсталі» Дмитро Козацький вперше побачив рідних після звільнення з російського полону. Фотографії опублікувала його сестра в Instagram.





Також вона показала фото з парамедиком Катериною Поліщук з позивним «Пташка».

Окрім цього, з полону воєнних злочинців рф також вдалося звільнити наймолодшого захисника «Азовсталі» — 19-річного парамедика Назарія Гринцевича з позивним «Грінка». У коментарі «Суспільному» його мама Маріанна Колос розповіла про першу розмову з сином, починаючи з 17 травня.

Про обмін ми не знали, але відчували. Вчора ввечері стався цей дзвінок, коли я народилася вдруге. Він подзвонив: «Мам, це я, Назар. Я в Україні». Ми плакали, кричали, раділи. Ми найщасливіші і він, пекло вже позаду, — розповіла жінка.

Джерело: Ракурс


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