Зеленский оценил позицию Китая по войне в Украине. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n175087-zelenskiy-ocenil-poziciu-kitaya-po-vtorjeniu-rf-v-ukrainu.html

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Володимир Зеленський вважає, що позиція Китаю щодо війни росії проти України є «неоднозначною».

До вторгнення рф сім місяців тому «існували канали зв’язку» з Пекіном, і «було багато економічної та торгової співпраці». А зараз необхідно відновити комунікацію з КНР. Про це глава держави заявив в інтерв’ю Ouest-France.

Я хотів би, щоб вони допомогли Україні, — сказав Зеленський.

Як відомо, Китай, Індія та деякі інші країни, стримувалися від прямого засудження російської федерації через повномасштабне вторгнення в Україну. В публічній комунації Пекін з 24 лютого називав розв’язану росією криваву війну «кризою» та уникав звинувачень москви.

Нагадаємо, ще у серпні президент України Володимир Зеленський заявляв, що хоче прямо поговорити з лідером Китаю, щоб зупинити вторгнення росії. Глава держави закликав КНР використати свій політичний та економічний вплив на рф, щоб зупинити бойові дії.

Натомість днями стало відомо, що Китай, Іран та росія восени проведуть спільні військово-морські навчання на території північної частини Індійського океану.

Джерело: Ouest-France