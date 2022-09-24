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ВСУ снова поразили Каховский мост. Фото: ТАСС

ВСУ снова поразили Каховский мост и уничтожили переправу — видео разрушений

24 сен 2022, 16:19
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Каховський міст на Херсонщині зазнав контрольного влучання з боку українських військових.





Упродовж минулої доби, 23 вересня, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань по позиціях окупаційних сил. Про це 24 вересня повідомило оперативне командування «Південь» у Facebook.

Також ЗСУ вразили понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, три осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах. Крім того, була знищена станція радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс «Тор» в Баштанському районі Миколаївщини. Артилерія до того ж спопелила колону ворожого озброєння та техніки в Каховці.

А в самому Херсоні українські військові атакували район зосередження ворожого озброєння та техніки, а в Бериславському районі завдали удару по артилерійській батареї й пункту управління ворожими підрозділами. Ще один ворожий пункт управління знищили в Генічеському районі.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли про спроби російських окупантів відбувати переправу через пошкоджений ракетними ударами Збройних сил України міст в районі Каховської гідроелектростанції на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Источник: Ракурс


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