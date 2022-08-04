Україна шукає можливість прямих переговорів з лідером КНР - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n173365-ukrayina-shukaie-mojlyvist-pryamyh-peregovoriv-z-liderom-knr-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський хоче прямо поговорити з лідером Китаю, щоб зупинити вторгнення росії.

Я хотів би поговорити безпосередньо [з лідером КНР]. У мене була одна розмова із Сі Цзіньпіном рік тому, — сказав він. — З моменту початку великомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але ми не мали розмов з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно", — заявив Зеленський в інтерв’ю South China Morning Post.

Президент України закликав Китай використати свій політичний та економічний вплив на росію, щоб зупинити бойові дії.

Я впевнений, що без китайського ринку росія відчувала б себе у повній економічній ізоляції. Це те, що може зробити Китай, — обмежити торгівлю з рф до закінчення війни, — додав Зеленський.

Це перше інтерв’ю президента України китайським ЗМІ з початку російського вторгнення. Журналісти зателефонували Зеленському по Zoom, розмова тривала 40 хвилин.

Нагадаємо, що Китай офіційно не підтримав путіна у загарбницькій війні рф в Україні, але й не поспішає із засудженням дій росії.

Експерти вважають, що політика «нульового COVID-19», яка спричинила економічні проблеми в Китаї, та прорахунки у підтримці владіміра путіна можуть завадити Сі Цзіньпіну втретє стати лідером КНР на осінньому з’їзді партії.

Деякі джерела стверджують, що на цьому шляху в нього несподівано з’явився конкурент — нинішній прем′єр-міністр Лі Кецян.