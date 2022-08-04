Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Армія рф провела безуспішні штурми на Донбасі, намагається наступати під Харковом

Армія рф провела безуспішні штурми на Донбасі, намагається наступати під Харковом

4 сер 2022, 08:18
999

На Бахмутському напрямку противник пустив в дію ствольну та реактивну артилерію, однак подолати опір ЗСУ все одно не зміг.





Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка — Соледар, Доломітне — Травневе, Відродження — Вершина, Покровське — Бахмут, Василівка — Яковлівка, Семигірʼя — Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське — Кодема, бойові дії тривають, — повідомили у ранковому зведенні з фронтів Генштабу ЗСУ 4 серпня.

На Херсонщині авіація Збройних сил України завдала два удари по опорних пунктах росіян поблизу населених пунктів Благодатне і Правдине.

Ворог упродовж доби і ночі бив із танків та артилерії в районах Харкова, Дементіївки, Старого Салтова, Коробочкиного та інших населених пунктів. Спробував наступати в напрямку Байрак — Гусарівка, бойові дії продовжуються.

Словʼянський напрямок росія обстрілювала в районі низки населених пунктів, спробувала просунутися в напрямку Довгеньке — Богородичне, отримала відсіч і відійшла.

Краматорський напрямок окупанти обстрілювали біля низки населених пунктів, завдали авіаудару по Спірному. Вели наступальний бій у напрямку до Яремівки — Долини, успіху не мали та відійшли.

Також рф штурмувала напрямки Лозове — Піски та Веселе — Піски, але відійшла без успіху.

Тим часом російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію, щоб посилити страх ядерної катастрофи та знизити бажання Заходу надавати військову підтримку Україні, повідомив у звіті за 3 серпня Інститут вивчення війни (ISW).

Генштаб української армії також повідомляє, що проводиться перевірка бойової готовності збройних сил білорусі.

Обстріли міст армією рф

Вночі росіяни обстріляли Миколаїв, Харків та Нікополь.

У Миколаєві близько 4.00 прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста, повідомив мер Олександр Сєнкевич. Є пошкодження житлових будинків в одному районі, а в іншому — пожежа.

У Харкові окупанти поцілили в адміністративну будівлю Немишлянського районі міста. Ніхто не постраждав, пожежі немає, повідомив мер Ігор Терехов.

У Нікополі о 1:36 про обстріли повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з «Градів». Попередньо, люди не постраждали.

Один будинок знищено, майже 50 — пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали. Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.

У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла більш ніж 3 тис. нікопольців.

Російські окупанти щодня намагаються покращити тактичне положення внаслідок роботи артилерії та чисельних штурмових дій на межі Луганщини й Донеччини. Внаслідок цього переважно гинуть жителі тимчасово загарбаних територій, повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів