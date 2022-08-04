Армія рф провела безуспішні штурми на Донбасі, намагається наступати під Харковом

https://racurs.ua/ua/n173364-armiya-rf-provela-bezuspishni-shturmy-na-donbasi-namagaietsya-nastupaty-pid-harkovom.html

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На Бахмутському напрямку противник пустив в дію ствольну та реактивну артилерію, однак подолати опір ЗСУ все одно не зміг.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка — Соледар, Доломітне — Травневе, Відродження — Вершина, Покровське — Бахмут, Василівка — Яковлівка, Семигірʼя — Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське — Кодема, бойові дії тривають, — повідомили у ранковому зведенні з фронтів Генштабу ЗСУ 4 серпня.

На Херсонщині авіація Збройних сил України завдала два удари по опорних пунктах росіян поблизу населених пунктів Благодатне і Правдине.

Ворог упродовж доби і ночі бив із танків та артилерії в районах Харкова, Дементіївки, Старого Салтова, Коробочкиного та інших населених пунктів. Спробував наступати в напрямку Байрак — Гусарівка, бойові дії продовжуються.

Словʼянський напрямок росія обстрілювала в районі низки населених пунктів, спробувала просунутися в напрямку Довгеньке — Богородичне, отримала відсіч і відійшла.

Краматорський напрямок окупанти обстрілювали біля низки населених пунктів, завдали авіаудару по Спірному. Вели наступальний бій у напрямку до Яремівки — Долини, успіху не мали та відійшли.

Також рф штурмувала напрямки Лозове — Піски та Веселе — Піски, але відійшла без успіху.

Тим часом російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію, щоб посилити страх ядерної катастрофи та знизити бажання Заходу надавати військову підтримку Україні, повідомив у звіті за 3 серпня Інститут вивчення війни (ISW).

Генштаб української армії також повідомляє, що проводиться перевірка бойової готовності збройних сил білорусі.

Обстріли міст армією рф

Вночі росіяни обстріляли Миколаїв, Харків та Нікополь.

У Миколаєві близько 4.00 прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста, повідомив мер Олександр Сєнкевич. Є пошкодження житлових будинків в одному районі, а в іншому — пожежа.

У Харкові окупанти поцілили в адміністративну будівлю Немишлянського районі міста. Ніхто не постраждав, пожежі немає, повідомив мер Ігор Терехов.

У Нікополі о 1:36 про обстріли повідомив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з «Градів». Попередньо, люди не постраждали.

Один будинок знищено, майже 50 — пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали. Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.

У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла більш ніж 3 тис. нікопольців.

Російські окупанти щодня намагаються покращити тактичне положення внаслідок роботи артилерії та чисельних штурмових дій на межі Луганщини й Донеччини. Внаслідок цього переважно гинуть жителі тимчасово загарбаних територій, повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.