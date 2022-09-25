В Херсоне прилетело в отель с оккупантами, росСМИ пишут о гибели предателя-регионала

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У Херсоні прилетіло в готель з окупантами. РосЗМІ та ТГ-канали пишуть, що 25 вересня загинув колаборант Олексій Журавко.

Він у 2014 році переїхав до росії, цього року повернувся до Херсона, співпрацював із представниками «адміністрації», призначеною рф.

Не так давно колишньому народному депутату від «Партії регіонів» 48-річному Журавку повідомлено про підозру у діях на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності, публічних закликах до агресивної війни, виготовленні та поширенні матеріалів із виправданням російської агресії.

Російські ЗМІ повідомляють, що у готель начебто влучила ракета HIMARS.

Кацапські тг пишуть, що у центрі Херсона прилетіло по готелю де жила русня. За їх інформацією «мінуснувся» місцевий проросійський колишній депутат Журавко, який тільки нещодавно знімав ролик, як чудово проголосував за референдум, — написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Журавко представляв Партію регіонів у двох скликаннях.

Під час прильоту в номерах також були члени знімальної групи RT, за попередньою інформацією, вони вижили.