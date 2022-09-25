Появились новые карты продвижения наступления ВСУ на Харьковщине и на юге

https://racurs.ua/n175103-poyavilis-novye-karty-prodvijeniya-nastupleniya-vsu-na-harkovschine-i-na-uge.html

Ракурс

Українські підрозділи, ймовірно, продовжують просуватися вздовж кордону Харківсько-Луганської області та на північний захід від Лиману, а також вести наземні операції у Херсонській області.

Російські джерела визначили три місця, де українські війська вели наземні операції: північ Херсонської області, захід Херсонської області біля річки Інгулець та північний захід міста Херсон неподалік кордону Миколаєва з Херсонською областю, — йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) 25 вересня.

Натомість російські війська провели наземні атаки навколо Бахмута, Донецька та західної частини Донецької області.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 вересня повідомив, що за минулу добу російські окупанти завдали сім ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Запоріжжя, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ.