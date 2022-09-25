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Ракурс
З'явилися нові карти просування наступу ЗСУ на Харківщині та півдні

З’явилися нові карти просування наступу ЗСУ на Харківщині та півдні

25 вер 2022, 09:26
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Українські підрозділи, ймовірно, продовжують просуватися вздовж кордону Харківсько-Луганської області та на північний захід від Лиману, а також вести наземні операції у Херсонській області.





Російські джерела визначили три місця, де українські війська вели наземні операції: північ Херсонської області, захід Херсонської області біля річки Інгулець та північний захід міста Херсон неподалік кордону Миколаєва з Херсонською областю, — йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) 25 вересня.

З'явилися нові карти просування наступу ЗСУ на Харківщині та півдні, дані - ISW

З'явилися нові карти просування наступу ЗСУ на Харківщині та півдні, дані - ISW

Натомість російські війська провели наземні атаки навколо Бахмута, Донецька та західної частини Донецької області.

З'явилися нові карти просування наступу ЗСУ на Харківщині та півдні, дані - ISW

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 вересня повідомив, що за минулу добу російські окупанти завдали сім ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Запоріжжя, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нью-Йорк, Білогорівка, Красногорівка, Павлівка та Майорськ.

Джерело: Ракурс


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