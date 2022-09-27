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Защитники Украины ликвидировали уже около 58 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

550 рашистов ликвидировали за сутки защитники Украины (ИНФОГРАФИКА)

27 сен 2022, 09:57
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 57 тис. 750 осіб.





За добу цей показник зріс на 550 осіб. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 306 танків;
  • 4 тис. 881 бойову броньовану машину;
  • 1 тис. 378 одиниць артилерійських систем;
  • 331 одиницю РСЗВ;
  • 175 одиниць засобів ППО;
  • 261 літак;
  • 224 гелікоптери;
  • 977 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 241 крилату ракету;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 730 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 131 одиницю спеціальної техніки.

Зазначається, що за добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Источник: Ракурс


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