Защитники Украины ликвидировали уже около 58 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n175169-550-rashistov-likvidirovali-za-sutki-zaschitniki-ukrainy-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 57 тис. 750 осіб.

За добу цей показник зріс на 550 осіб. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 306 танків;

4 тис. 881 бойову броньовану машину;

1 тис. 378 одиниць артилерійських систем;

331 одиницю РСЗВ;

175 одиниць засобів ППО;

261 літак;

224 гелікоптери;

977 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

241 крилату ракету;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 730 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

131 одиницю спеціальної техніки.

Зазначається, що за добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.