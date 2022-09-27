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Захисники України ліквідували вже близько 58 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
550 рашистів ліквідували за добу захисники України (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n175169-550-rashystiv-likviduvaly-za-dobu-zahysnyky-ukrayiny-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 57 тис. 750 осіб.
За добу цей показник зріс на 550 осіб. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 306 танків;
- 4 тис. 881 бойову броньовану машину;
- 1 тис. 378 одиниць артилерійських систем;
- 331 одиницю РСЗВ;
- 175 одиниць засобів ППО;
- 261 літак;
- 224 гелікоптери;
- 977 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 241 крилату ракету;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 730 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 131 одиницю спеціальної техніки.
Зазначається, що за добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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