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Ракурс
Дрон-камикадзе атакует позиции российских оккупантов

Дрон-камикадзе атакует позиции российских оккупантов (ВИДЕО)

27 сен 2022, 15:55
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Військовослужбовці Збройних сил України показали, як за допомогою дронів-камікадзе можна атакувати позиції російських загарбників. Відео зробила камера безпілотника, відеозапис опублікувано в соцмережах.





На відео чітко видно що в момент атаки. Поблизу епіцентру вибуху перебувало щонайменше четверо окупантів.

Источник: Ракурс


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