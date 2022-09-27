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Дрон-камикадзе атакует позиции российских оккупантов
Дрон-камикадзе атакует позиции российских оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n175178-dron-kamikadze-atakuet-pozicii-rossiyskih-okkupantov-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України показали, як за допомогою дронів-камікадзе можна атакувати позиції російських загарбників. Відео зробила камера безпілотника, відеозапис опублікувано в соцмережах.
На відео чітко видно що в момент атаки. Поблизу епіцентру вибуху перебувало щонайменше четверо окупантів.
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