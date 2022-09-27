Дрон-камикадзе атакует позиции российских оккупантов

https://racurs.ua/n175178-dron-kamikadze-atakuet-pozicii-rossiyskih-okkupantov-video.html

Ракурс

Військовослужбовці Збройних сил України показали, як за допомогою дронів-камікадзе можна атакувати позиції російських загарбників. Відео зробила камера безпілотника, відеозапис опублікувано в соцмережах.

На відео чітко видно що в момент атаки. Поблизу епіцентру вибуху перебувало щонайменше четверо окупантів.