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Дрон-камікадзе атакує позиції російських окупантів
Дрон-камікадзе атакує позиції російських окупантів (ВIДЕО)https://racurs.ua/ua/n175178-dron-kamikadze-atakuie-pozyciyi-rosiyskyh-okupantiv-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України показали, як за допомогою дронів-камікадзе можна атакувати позиції російських загарбників. Відео зробила камера безпілотника, відеозапис опублікувано в соцмережах.
На відео чітко видно що в момент атаки. Поблизу епіцентру вибуху перебувало щонайменше четверо окупантів.
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