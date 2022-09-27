Полонений росіянин, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n175179-proslujyv-try-dni-mobilizovanogo-rosiyanyna-vzyaly-v-polon-na-harkivschyni-video.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін 21 вересня оголосив так звану «часткову мобілізацію» в рф. Попри обіцянки офіційних представників російської влади, що мобілізовані проходитимуть перепідготовку перед відправленням в зону бойових дій, почали з’являтися численні свідчення, що їх максимально швидко відправляють на передову.

Так, на Харківщині поблизу міста Куп’янська бійці 92-ї бригади нещодавно полонили одного з мобілізованих. Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами полоненого, він був мобілізований з Ростовської області рф і перебував на службі всього три дні. Полонений зазначив, що його підрозділ невдовзі залишився без командирів та забезпечення. За таких обставин він вирішив податися в дезертири, перейти кордон та повернутися назад до рф. Проте заблукав та потрапив в полон.

Служу третій день. Командира бачив в перший день один раз. Ні їжі, нічого, — зазначив полонений.

Раніше у соцмережах також з’явилося відео з мобілізованими російськими танкістами, котрі бідкаються, що їх навіть не навчають стріляти, проте обіцяють невдовзі відправити на фронт в район окупованого Херсона.